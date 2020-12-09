ترامب يتوعد باستخدام حق الفيتو بوجه من يعرقل صفقة بيع الأسلحة للإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 08:17 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 8:02 مساءً

لم يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتهديد باستخدام حق الفيتو في حال تم توقيف صفقة بيع الأسلحة للإمارات والتي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، لا سيما أن الكونغرس يقوم بعرقلة خطط بيع الأسلحة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ، في وقت لاحق من اليوم، على مشروعات قوانين برفض المبيعات.

وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي عبر “تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة” بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات و إسرائيل.

وكان التهديد باستخدام حق النقض شيئا متوقعا. وقالت الإدارة للكونجرس في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني إنها وافقت على الصفقة الضخمة مع الإمارات التي تتضمن منتجات من شركات جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون.

وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، وهي المقاتلة الأكثر تقدما في العالم، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أميركية لدولة واحدة.

ويستلزم القانون الأميركي قيام الكونغرس بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض.

لكن لكي تصبح واجبة النفاذ، يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل مشاريع القرارات على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لكي تنجو من الفيتو الرئاسي الذي يتمتع به ترامب.

وقال منتقدون إن إدارة ترامب، التي تسعى إلى تسريع البيع بعد أن توسطت في اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل، لم تقدم معلومات تذكر، بما في ذلك ما يتعلق بضمان ألا تقع هذه الأسلحة في الأيدي

الخطأ.

كما يشعر بعض أعضاء الكونجرس بالقلق من احتمال انتهاك الضمانة الأميركية لإسرائيل بأن تحتفظ بتفوق عسكري على دول المنطقة الأخرى.

لكن إسرائيل، التي تتمتع بدعم قوي في الكونغرس، تقول إنها لا تعترض على المبيعات.

وتم تمرير إجراءات سابقة لعرقلة صفقات أسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، لكنها فشلت في الحصول على دعم كاف للإفلات من قبضة حق النقض الرئاسي.