التوزيع الجغرافي للإصابات الـ4096 بكورونا.. 60% في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ4096 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1620 حالة جديدة، منها 1364 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وسجلت بجهة االرباط سلا الصخيرات 833 حالة، من بينها 236 حالة بالصخيرات تمارة. وبجهة الشمال، سجلت 407 حالة، منها 187 حالة بطنجة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 330 حالة، منها 88 حالات بأكادير. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 398 حالة، منها 199 حالة بمراكش. وبجهة الشرق سجلت 117 حالة، ثم 55 بكلميم واد نون، و104 بجهة بني ملال خنيفرة، و75 حالة بفاس مكناس، و81 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، 64 بجهة درعة تافلالت، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 13حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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