PPS: قرار الملك اعتماد مجانية التلقيح سيساهم في إنجاح الحرب على كورونا

في أول تعليق حزبي على مجانية التلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة المواطنين كافة، عبر حزب التقدم والاشتراكية، المعارض، عن إشادته بالقرار الملكي، المعلن، مساء أمس الثلاثاء.

وأعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، اليوم الأربعاء، عن اقتناعه الراسخ بأن القرار الملكي “سوف يساهم بقسطٍ وافرٍ في نجاح حملة التلقيح، المرتقبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

ودعا الحزب ذاته المواطنين إلى الإقبال “المُكثَّـف على عملية التلقيح المُنتظَرَة، بما يُمَكنُ من تحقيق المناعة الجماعية، والتغلب على الجائحة، ويُتيح عودة الحياة إلى طبيعتها العادية بالنسبة إلى بلادنا”.

وفي موضوع منفصل، عبر رفاق نبيل بنعبد الله عن اعتزازهم بـ”المساهمات، والاقتراحات القيِّمة لبرلمانيي الحزب في الغرفة الثانية بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021″، مؤكدا أنه صوت “ضد هذا المشروع في غرفة المستشارين، وعند القراءة الثانية في مجلس النواب، وذلك على غرار موقفه، المُتخذ، خلال القراءة الأولى للمشروع في المجلس نفسه”.

كما جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده أن معارضته لمشروع قانون مالية سنة 2021 نابعة من “الاقتناع الموضوعي بأنه مشروعٌ ميزانياتي مُفتقد إلى الابتكار، وإبداع الحلول الضرورية، وعاجزٌ عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الإشكالات الاقتصادية، والاجتماعية، التي تواجهها بلادنا في هذه الظرفية الصعبة”.

ونادى حزب التقدم والاتراكية، مرة أخرى، المواطنين كافة، من أجل التسجيل في “اللوائح الانتخابية المفتوحة، خلال شهر دجنبر الحالي، كما يتوجه إلى جميع هياكل الحزب، ومنظماته، من أجل الانخراط المكثف في هذه العملية، وابتكار طرُقٍ متنوعة لمواكبة، وتحفيز المواطنات، والمواطنين، خصوصاً الشباب منهم، لأجل الإقبال المكثف على التسجيل في هذه اللوائح”.