أكثر من 80 مليون لاجئ حول العالم

جنيف ـ وكالات: تجاوزت حصيلة اللاجئين والنازحين في العالم عتبة الـ80 مليونًا في منتصف العام الحالي 2020 وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وكشفت المفوضية أن حوالي 5ر79 مليون اضطروا إلى مغادرة ديارهم في مطلع السنة بسبب الاضطهادات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتجاوز هذا العدد 80 مليونا في منتصف 2020م.

وأشارت المفوضية إلى أن هذا العدد يضم 7ر45 مليون لنازحين داخليًّا بينما أجبر 6ر29 مليون لاجئ لمغادرة بلدانهم فضلًا عن 2ر4 مليون طالب لجوء، موضحة أن “النزاعات القائمة وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ كانت لها تبعات مأساوية على حياتهم في العام 2020. وشددت الأمم المتحدة على أن بعض الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الوباء، جعل من الصعب على اللاجئين التمتع بالأمن، ففي خضم الموجة الأولى من الجائحة أغلقت 168 دولة حدودها كليّا أو جزئيّا ولم تستثن 90 دولة طالبي اللجوء من هذه الإجراءات.

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