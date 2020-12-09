إيران:عودة أميركا للاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات

طهران ـ د ب أ: صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي ليست بحاجة إلى وقت ومفاوضات، وإنما بحاجة فقط إلى “توقيع”. ونقلت وكالة “فارس”الإيرانية عنه تأكيده، خلال اجتماع للحكومة، أنه إذا ما عادت الأطراف الأخرى للاتفاق النووي فإن إيران ستعود أيضا لجميع التزاماتها. وشدد بالقول :”لكي نعود للماضي، ليست هناك حاجة إلى وقت، وإنما هناك حاجة لإرادة”. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. كما فرضت عقوبات مشددة على طهران لإجبارها على التفاوض من أجل اتفاق جديد.

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