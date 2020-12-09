الصحة العالمية تدشن حملة للإقلاع عن التدخين

■ تحذير بريطاني لمرضى الحساسية من الحصول على اللقاح

■ أمر ملكي باعتماد مجانية لقاح كورونا فـي المغرب

■ الأردن يخطط لعودة غير طبيعية للطلبة إلى مدارسهم

■ مصر تتقدم بطلب الانضمام لتحالف «كوفاكس»

■ مساع أوروبية لإيصال اللقاح إلى غزة

■ ساو باولو البرازيلية تطلق حملة تلقيح فـي يناير

■ عبء العمل يقلق أطباء بريطانيا

■ أكبر حصيلة يومية للوفيات بتركيا

■ إصابة رئيس وزراء مولدوفا بكورونا

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

دشنت منظمة الصحة العالمية حملة لمساعدة 100 مليون شخص على الإقلاع عن التدخين خلال جائحة كورونا.

ووفقا للمنظمة، فقد أعلن نحو 780 مليون شخص في العالم اعتزامهم الإقلاع عن تعاطي التبغ، غير أن 30% منهم فقط لديهم إمكانية الوصول إلى الأدوات التي يمكن أن تساعدهم في تلك المهمة، وأطلقت المنظمة أمس الاول حملة تحت شعار “التزم بالإقلاع عن تعاطي التبغ أثناء جائحة كورونا” تستمر لمدة عام. وستدعم الحملة، التي تأتي استعدادا لليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ 2021، ما لا يقل عن مئة مليون شخص يحاولون التوقف عن التدخين. ويتسبب التدخين في هلاك 8 ملايين شخص سنويا، بحسب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس. من جهة أخرى، حذر ستيفن بويس المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الأفراد الذين لديهم تاريخ “مرضى ملحوظ “ من ردود الفعل الخاصة بالحساسية من الحصول على لقاح “فايزر ـ بيوإنتك” المضاد لكورونا، بعدما ظهرت أعراض على شخصين ممن حصلوا على اللقاح.

الى ذلك، قال بيان للقصر الملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر تعليماته باعتماد التطعيم المجاني ضد وباء كوفيد19 من أجل جميع السكان، وفي الأردن، قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن الوزارة تخطط لعودة الطلبة إلى المدارس الفصل المقبل، مؤكدا أن الجميع بحاجة لعودة الطلبة إلى المدارس. وفي مصر، كشفت وزارة الصحة تفاصيل حصولها على لقاحات فيروس كورونا المستجد. وقالت وزير الصحة المصرية هالة زايد، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تقدمت باستمارة لطلب عضوية إلى تحالف “كوفاكس”.

في السياق، أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون بورجسدورف، أن بروكسل تسعى لتوفير لقاح “كوفيد 19” لقطاع غزة، وقال المسؤول الأوروبي إن الاتحاد يسعى لتوصيل اللقاح إلى قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق مع الأمم المتحدة.

دوليا، أعلن حاكم ولاية ساو باولو، بؤرة التفشي في البرازيل إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا في يناير القادم، . وفي بريطانيا قال أطباء لوكالة الأنباء الألمانية إنهم قلقون بشأن زيادة أعباء عملهم مع بدء طرح لقاحات لفيروس كورونا المستجد لتطعيم السكان، مع السعي في الوقت نفسه لكي لا يتأخرون عن مهامهم اليومية. وذكر طبيب بريطاني أنه إذا كان 8ر1 مليون شخص مؤهلين للحصول على اللقاحات في ويلز، فإن هذا يعني إعطاء ما يصل إلى 4 ملايين حقنة لأن هناك حاجة إلى جرعتين لكل مريض. وأوضح أن هذا يجب أن يتم من خلال 400 مركز ممارسة وتطعيم، وأضاف “لا أعتقد أنه يمكننا إعطاء كل هذه الـ 4 ملايين حقنة ومواصلة تقديم خدمة للمرضى”.

بدورها، أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة التركية أن الوفيات اليومية بفيروس كورونا شهدت زيادة قياسية بلغت 211 وفاة، ليرتفع بذلك مجمل الوفيات إلى 15314 منذ بدء الجائحة. وفي مولدوفا أعلن بوريس هاريا مستشار رئيس الوزراء إيون تشيكو إن الأخير أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأضاف “رئيس الوزراء سيدير الحكومة عن بعد”. وفي روسيا أوضح مدير مركز جامالي للأبحاث العملية، الذي ابتكر لقاح “سبوتنيك” ألكسندر جينتسبورج أن كورونا لا يصيب البشر فقط، بل ويصيب جميع الحيوانات الأليفة أيضا.