شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كندا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر- بايونتيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعطت كندا الأربعاء الضوء الأخضر للقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19، بعد أيام قليلة من مصادقة بريطانيا على استعمال اللقاح على أراضيها ما جعلها أول دولة تصرّح باستخدامه في حملة تلقيح.



وأكدت وزارة الصحة في بيان أن مراجعة للقاح أظهرت أنه يستوفي "المعايير الصارمة للسلامة والفاعلية والجودة للاستخدام في كندا"، متحدثة عن "إنجاز بالغ الأهمية على صعيد مكافحة كوفيد-19 عبر المصادقة على أول لقاح مضاد لكوفيد-19".

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