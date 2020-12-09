شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية: 4282 انتهاكاً حوثياً ضد نساء اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مليشيا الحوثي بارتكاب 4282 انتهاكا بحق النساء في اليمن خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 25 أكتوبر 2020، مؤكدة أن تلك الإحصاءات التي وثقتها موزعة على 17 محافظة يمنية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الشبكة، اليوم (الأربعاء)، أن فريقها وثق 1456 عملية قتل و2379 إصابة جراء القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وأعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، بالإضافة إلى 447 عملية اختطاف وإخفاء وتعذيب.

ولفت إلى أن محافظة تعز تصدرت قائمة القتلى في صفوف النساء بواقع 1802قتيلة، تليها الحديدة 219 قتلة، مبينة أن فريقها تحقق من مقتل 274 امرأة بالألغام التي زرعتها المليشيا في الشوارع والطرقات العامة وداخل الأحياء السكنية والمزارع وأماكن الرعي والأسواق، كما قتلت 124 امرأة قنصاً و 91 امرأة قتلت بشكل مباشر من قبل مسلحي المليشيا.

وأفصح التقرير عن وفاة امرأة تحت التعذيب في سجون المليشيا بمحافظة حجة وهي من محافظة تعز وتدعى ريماس سليمان وتعمل ميسرة للمريضات في المستشفى السعودي بمدينة حجة واختطفتها المليشيا أواخر نوفمبر 2016 من داخل المستشفى.

وذكرت الشبكة أن الفريق تحقق من إصابة 2379 امرأة جراء أعمال القصف الممنهج الذي شنه الحوثيون على الأحياء والأسواق الشعبية وأماكن التجمعات العامة في 17 محافظة مستخدمة الصواريخ البالستية والكاتيوشا ومدافع الهاون والدبابات وعربات الـ(BMB) وراجمات قذائف (B10)، بالإضافة إلى مختلف أنوع الرشاشات الثقيلة ومضادات الطيران التي اخترقت جدران المئات من المنازل الأهلة بالسكان ووصلت إلى المطابخ وداخل غرف النوم والبعض منهن ظلت تطارد النساء إلى كل مكان يذهبن إليه حتى الأماكن المخصصة للاحتطاب وجلب المياه في الوديان وأعالي قمم الجبال.

وأكدت الشبكة أن تعز تتصدر قائمة المصابين من النساء بما نسبته 61% من إجمالي حالات الإصابة جراء قصف مليشيا الحوثي على مستوى الجمهورية تليها الحديدة، مؤكدة أن 486 امرأة أصبن بإعاقة دائمة وجروح خطيرة.

واتهم فريق الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مليشيا الحوثي باختطاف 447 امرأة في 12 محافظة بينهن امرأتان من جنسيات أجنبية، وأن العاصمة صنعاء تتصدر قائمة المختطفات بما نسبته 63% من إجمالي تلك الحالات تليها ذمار. وقالت إن 69 امرأة ممن اختطفتهن مليشيا الحوثي تم اقتيادهن إلى سجون سرية وتعرضن للإخفاء القسري لفترات راوحت بين 3 أشهر إلى سنة كاملة.