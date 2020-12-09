شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: التدخلات الإيرانية قوضت إنهاء الحرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رحبت الحكومة اليمنية اليوم (الأربعاء) بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الضابط في فيلق القدس الإيراني حسن إيرلو الذي دخل صنعاء متخفيا بمسمى سفير لدى مليشيا الحوثي.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن التدخلات الإيرانية في اليمن ساهمت بشكل رئيسي في انقلاب مليشيا الحوثي وتقويض جهود إنهاء الحرب وحل الأزمة بطريقة سلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث، ومحاولات تحويل اليمن إلى منطلق لتهديد الأمن الإقليمي وسلامة خطوط الملاحة الدولية، معرباً عن تقديره لموقف الإدارة الأمريكية في مواجهة التدخلات الإيرانية وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.

وطالب بضرورة استمرار سياسة الضغوط القصوى لوضع حد لعدوان النظام الإيراني السافر على اليمن والذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، والعمل على إدراج ذراعها من المليشيا الحوثية ضمن قوائم الإرهاب.

وفرضت الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء) عقوبات تتصل بالإرهاب على حسن إيرلو سفير إيران لدى الحوثيين في اليمن وجامعة المصطفى الدولية في إيران والمواطن الباكستاني الذي يتخذ من إيران مقرا له يوسف علي موراج.

ووصفت وزارة الخزانة إيرلو بأنه مسؤول في فيلق القدس ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج، مؤكدة أن الدعم الإيراني للحوثيين يؤجج انعدام الاستقرار في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويرى مراقبون يمنيون أن قرار تصنيف إيرلو رسالة قوية للحوثي مفادها بأنها ستكون الهدف القادم للتصنيف الأمريكي، وأكدوا أن إيرلو هو ضابط متخصص في التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات في الحرس الثوري ويعمل مع المليشيا في هذا الجانب، لافتين إلى تصاعد وتيرة الهجمات الصاروخية منذ وصوله إلى صنعاء.