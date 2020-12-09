حملة مداهمات تركية تقبض على 11

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت الشرطة التركية عددا من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم فجر أمس بمدينة إسطنبول. وذكرت وكالة (الأناضول) التركية أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة نفذت عملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم. ولفتت إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على 22 عنوانا لإلقاء القبض على المطلوبين في 11 منطقة بعموم مدينة إسطنبول. ولفتت إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على 22 عنوانا لإلقاء القبض على المطلوبين في 11 منطقة بعموم مدينة إسطنبول. وأشارت إلى أن العملية، التي جرت بإسناد من القوات الخاصة أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، فضلا عن وثائق تنظيمية ومواد رقمية. وتعلن السلطات التركية بصورة متكررة توقيف أشخاص للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.

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