شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف رجل اعتدى بساطور على فتى في الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - أ ف ب
أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، الأربعاء، رجلاً اعتدى على فتى يبلغ 15 عاماً من خلال ضربه بساطور على رأسه، بسبب خلاف مالي مع والده، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.
وقال ناطق باسم مديرية الأمن العام في بيان، إن «بلاغاً ورد بعد منتصف الليل بإسعاف حدث يبلغ من العمر 15 عاما للمستشفى إثر تعرضه لاعتداء بواسطة أداة حادة في منطقة الرأس من قبل أحد الأشخاص أثناء وجوده في منزله في منطقة مرج الحمام» في العاصمة عمّان.
وأشار إلى أن الجاني أتى إلى المنزل بحثاً عن الوالد بسبب وجود خلافات مالية بينهما، لكنه لم يجده فتعرّض لابنه بالضرب بواسطة أداة حادة على مناطق عدة من الرأس.
ولفت الناطق إلى توقيف السلطات المرتكب «وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية في قضايا السرقات، وكان قد اختبأ في إحدى المزارع جنوب العاصمة».
من جهته، أكد عمّ الفتى لقناة «رؤيا» الأردنية أن «الاعتداء حصل عند الساعة الثالثة فجرا فيما كان الفتى وحيدا في المنزل»، لافتا إلى أن الأخير «تلقى ضربات عدة بالساطور في رأسه وهو في وضع صحي سيئ ويرقد في قسم العناية المركزة بعد أن خضع لعملية جراحية في الرأس دامت أربع ساعات».
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