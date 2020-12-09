شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى في أعمال عنف تلت الانتخابات الرئاسية في غانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكرا - أ. ف. ب

أعلنت الشرطة الغانية، الأربعاء، أن خمسة أشخاص قتلوا وجرح 17 آخرون في حوادث شهدتها غانا منذ انتخابات الرئاسة التي نظمت، الاثنين، وأكد مراقبون أنها جرت نسبياً بهدوء.

وقالت الشرطة في بيان عبر «تويتر»: «بين الساعة السابعة من 07 كانون الأول/ديسمبر والعاشرة من 09 كانون الأول/ديسمبر، أحصينا في جميع أنحاء البلاد (...) 21 حادث عنف على صلة مباشرة بالانتخابات». وأضافت الشرطة أن «هذه الحوادث أدت إلى مقتل خمسة أشخاص بالرصاص».

وحسب نتائج أولية نشرت، تبدو المنافسة حادة جداً بين الحكومة والمعارضة في غانا بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتشير اللجنة الانتخابية في نتائج سبع من 16 منطقة في البلاد إلى تقدم مرشح المعارضة جون ماهاما على الرئيس المنتهية ولايته نانا اكوفو-ادو.

من جهتها، نشرت الرئاسة نتائج 91% من مراكز الاقتراع، أظهرت فوز رئيس الدولة بـ52,25 في المئة من الأصوات مقابل 46,44% لماهاما.

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