شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الإعلام العربي يناقش المستقبل الرقمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تناقش الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام العربي، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة «الإعلام العربي: المستقبل الرقمي»، وتبحث مدى تواكب متغيرات المرحلة الراهنة التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وما استدعته من تغيرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ومعايير العمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي.

ويشارك في فعاليات الحدث الأبرز على أجندة الإعلام العربي، والذي يعقد «افتراضياً»، مجموعة من قيادات المؤسسات الإعلامية ونخبة من أهم الرموز المحلية والعربية والعالمية من الساسة وصنّاع القرار والكُتَّاب والمفكرين والخبراء والمتخصصين في القطاع الإعلامي، الذين سيناقشون عبر تقنية الاتصال المرئي، التحولات الجذرية التي أحدثتها أزمة فيروس كوفيد -19 على كافة الصعد.

ويتناول المنتدى، القواعد الجديدة التي فرضتها الجائحة العالمية على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، ومنها: «العمل عن بُعد ووقف الإصدارات الورقية مؤقتاً»، فيما شكلت الأزمة اختباراً حقيقياً لمصداقية وسائل الإعلام، وما تنشره من أخبار، إذ جددت الجائحة، الجدل حول دور الإعلام الجديد، خاصة مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل عدم التزامها ضوابط أو معايير واضحة تتعلق بالمحتوى الرقمي الذي تنشره، مقارنة بالإعلام التقليدي الذي يتبنّى قواعد ثابتة عززت من مصداقيته وموضوعيته.