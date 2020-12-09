شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير قدرات التصنيع المحلية لقمر «MBZ-Sat» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وقّع مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة «ستراتا»، الرائدة في مجال صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، بهدف وضع إطار عام، يحدد آليات التعاون لتطوير قدرات التصنيع المحلية للقمر الاصطناعي المدني «MBZ-Sat» الأكثر تقدماً في المنطقة، في مجال صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة، وتعزيز العمل الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار مساعي مركز محمد بن راشد للفضاء للتعاون مع الشركات المحلية المتخصصة في قطاع الفضاء، وتحديداً لتصنيع وتوريد مكونات القمر الاصطناعي «MBZ-Sat»، والتأسيس لمركز محلي للمصنّعين المعنيين بالفضاء، بغرض الاستفادة من القدرات التصنيعية لشركة «ستراتا»، ما يوجد تعاوناً استراتيجياً من شأنه تعزيز استدامة قطاع الفضاء الوطني بدولة الإمارات، كما يهدف المركز من خلال الاتفاقية إلى تطوير نظام بيئي لقطاع الفضاء يتيح فرص نقل تكنولوجيا الفضاء وتصنيع التقنيات والأنظمة ذات الصلة، حيث يعتمد المركز على الشراكات المثمرة، وبخاصة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعتبرها مكوناً أساسياً واستراتيجياً لدعم تطوير تقنيات فضائية جديدة.

وقال سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء: «نسعى إلى تعزيز مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني وتعزيز تواجد دولة الإمارات في قطاع الفضاء، على الصعيدين الإقليمي والدولي، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لمركز محمد بن راشد للفضاء 2021-2031».

وأضاف المري: «يهدف مركز محمد بن راشد للفضاء إلى دعم مبدأ التعاون مع الشركات الخاصة التي تركز على الاتجاهات الناشئة مثل التصنيع الفضائي، بما يؤدي إلى توسيع آفاق قطاع الفضاء وإضافة المزيد من الزخم للقطاع في دولة الإمارات. ونواصل مسيرتنا في إنشاء تحالفات استراتيجية للتشجيع على إجراء دراسات البيانات وإطلاق مراكز الاختبار في الدولة وتقديم منتجات رائدة محلياً للأقمار الاصطناعية وأنظمة الفضاء والتكنولوجيا، وتقليل النفقات الناشئة عن الواردات وإنشاء مركز تصنيع محلي قوي متخصص بالفضاء داخل الدولة. وينسجم ذلك مع تعزيز الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتطوير القدرات العلمية والتقنية العالية، ونشر ثقافة الابتكار والاعتزاز الوطني، وترسيخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً».

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار: تواصل صناعة الطيران والفضاء في الإمارات تحقيق تقدم بارز على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن «مبادلة»، أسست مجموعة من الشركات الوطنية لتعزيز القدرات التصنيعية وتطوير مهارات الكوادر الإماراتية لتضطلع بدور فعال في صياغة مستقبل القطاع.

واعتبر إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، مذكرة التفاهم، فصلاً جديداً في سجل إنجازات القطاع الصناعي في الإمارات، وأكد اهتمام شركته بدعم علامة «صُنع بفخرٍ في الإمارات» حول العالم، وقال: نتشرف بالمشاركة في عمليات تصنيع وتوريد مكونات القمر الاصطناعي «MBZ Sat»، بما يسهم في دفع قطاع الفضاء الإماراتي نحو آفاقٍ جديدة.

من جانبه، أوضح المهندس عامر الغافري، مدير إدارة تطوير الأنظمة الفضائية، ومدير مشروع القمر الاصطناعي «MBZ-Sat» في مركز محمد بن راشد للفضاء أن القمر الاصطناعي الجديد يرسي معايير جديدة في قطاع التصوير الفضائي، ما يُعزز تفرّد مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن المراكز القليلة في العالم، القادرة على تطوير تقنيات مُتقدمة للتصوير باستخدام الأقمار الاصطناعية المخصصة للاستخدام المدني لتحقيق منافع إيجابية للمجتمعات عبر مشاركة البيانات والمعارف القيّمة مع الشركات والمؤسسات حول العالم. وإلى جانب توفير مصدرٍ شامل للصور الفضائية، سنقوم بإعداد فريق متخصص داخل المركز لتحليل البيانات التي يجمعها القمر الجديد.

وسيكون «MBZ-Sat» أول قمر اصطناعي يتسم بالقدرة على رصد عدد كبير من العناصر (طبيعية، ومن صنع الإنسان) بدقة عالية تفوق الأقمار الاصطناعية المخصصة لأغراض الرصد. وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل النظام الجديد في القمر الاصطناعي على جمع البيانات الأولية ومُعالجتها بمرونة وسرعة بفضل وظائف الذكاء الاصطناعي المحسنة، التي تُساعد أيضاً في تحليل ومعالجة الصور الفضائية بشكل أسرع.