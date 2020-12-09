السعودية تسجل 159 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم، 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة، 359 ألفا و274 حالة، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 6002 حالة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن من بين الحالات المصابة 550 حالة حرجة، فيما تم تسجيل 210 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 349 ألفا و624 حالة.

يذكر أن فلسطين سجلت 1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل 23 وفاة و1636 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في البلاد بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونا و225 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 44 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.