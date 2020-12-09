نقدم إليكم نتائج مباراة التفتيش 2020 في المغرب ونماذج مختلفة من الإختبارات الدراسية و الحلول، ونهدف من خلال توفيرنا لهذه النماذج إلى مساعدتكم أعزاءنا على الاستعداد الجيد لخوض غمار الإمتحانات بنجاح.
نتائج مباراة التفتيش 2021 بالمغرب استعلم الان www.men.gov.m . كما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي عن إجراءات مباريات الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي والمصالح المادية والمالية دورة 2020 . حيث ستجدون هنا ايضا نتائج مباراة المفتشين 2020، نتائج لوائحالمترشحين المقبولين لاجتياز مباراة ولوج التفتيش 2020 . المترشحين المقبولين لاجتياز مباراة ولوج مسالك التكوين بمركز تكوين المفتشين دورة نونبر 2020 .
لوائح المقبولين لاجتياز مباراة ولوج مركز تكوين المفتشين 2020
لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز مباراة ولوج مسالك التكوين بمركز تكوين المفتشين دورة 28-29 نونبر 2020:
–جهة درعة تافيلالت
–جهة الرباط سلا القنيطرة
–اما عن جهة الدار البيضاء سطات
–جهة سوس ماسة
–جهة الداخلة وادي الدهب
–بالنسبه الى جهة بني ملال خنيفرة
-جهة فاس مكناس:
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي
بالاضافه الى مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية
-جهة الشرق:
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي
بالاضافه الى مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية
-جهة كلميم وادنون:
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي
بالنظر الى مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية والمالية
كانت هذه تفاصيل خبر men.gov.ma نتائج مباراة التفتيش 2020 في المغرب عبر موقع وزارة التربية الوطنية بالاسم فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.