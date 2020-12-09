سفير الإمارات بواشطن: لماذا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم ويتم منعنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:17 مساءً - منذ دقيقتين

قال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة ، أنه رغم العلاقات القوية لبلاده مع الولايات المتحدة إلا أنه لم يسمح لها بتخصيب اليورانيوم .

وتساءل العتيبة عن سبب السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم ضمن برنامجها النووي في إطار الاتفاق الدولي الموقع معها في 2015 ولا يسمح للإمارات بمثل تلك العمليات رغم علاقاتها القوية مع واشنطن .

وقال العتيبة في حلقة نقاشية في ”معهد هدسون“ بواشنطن إن ”الإمارات ستكون من أوائل الدول التي توقع على صفقة مع إيران“، معربا عن رأيه بأن ”اتفاق 2015 الذي انسحب منه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عام 2018 يعتبر نقطة بداية جيدة“.

وأكد في حديثه أن ”هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في ما يتعلق بالصواريخ البالستية الإيرانية والميليشيات الحليفة والبنود الملحقة باتفاق 2015“.

وأضاف ”لم أجد بعد أي شخص ذكي في الولايات المتحدة يمكنه أن يقدم لي حجة لماذا تحافظ إيران على دورة التخصيب أو دورة إعادة المعالجة في حين نحن ممنوعون من امتلاك تلك التسهيلات رغم أننا شركاء مع واشنطن ونستثمر معهم ونقاتل معهم ونذهب لحروب معهم، لماذا نحن ممنوعون من الحصول على دورة تخصيب؟ قمنا بالفعل ببناء برنامج نووي لكن لا يوجد لدينا إعادة معالجة“.

وأنهى العتيبة حديثه بالقول ”إذن كيف يحصل خصمك على صفقة أفضل من شركائك، نود أن نرى برنامجا نوويا مدنيا في إيران، يشبه البرنامج الذي لدينا في الإمارات“.