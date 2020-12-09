“داعش” تشن هجوما على ثكنة عسكرية وتقتل 5 جنود عراقيين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 4:46 مساءً

شن تنظيم “داعش” الإرهابي هجوما على ثكنة عسكرية للجيش العراقي في الأنبار غرب العراق ما أدى إلى مقتل 5 جنود عراقيين وسقوط جرحى.

وقال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“: إن ”عناصر تنظيم داعش، شنوا هجوما على ثكنة عسكرية للجيش العراقي في قضاء هيت، مما أدى إلى سقوط 5 قتلى وجرح 6 آخرين، بالإضافة إلى قتل اثنين من عناصر داعش، بعد اندلاع اشتباكات بين الطرفين“.

وأضاف، أن ”القوات العراقية عززت انتشارها في قضاء هيت، وطوقت مداخله ومخارجه، وشنت عملية أمنية للبحث عن عناصر تنظيم داعش، الذين شنوا الهجوم على الجيش العراقي، والعملية ما زالت مستمرة، وجرى مداهمة منازل ومزارع المواطنين“.

وتنشط خلايا من تنظيم داعش في عدد من المدن العراقية، وتقوم بين الفينة والأخرى بشن هجمات مستهدفة المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.

ورغم إعلان العراق العام 2017 النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، فإنه لا يزال يعاني من خلايا نائمة في بعض مناطق البلاد.