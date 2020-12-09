- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات والان مع التفاصيل
الأربعاء 9 ديسمبر 2020
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.
الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: متوسط، يضطرب أحيانا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09: 08والمد الثاني عند 20:46 ..والجزر الأول عند الساعة 13:15 والجزر الثاني عند الساعة 03:02.
بحر عمان: خفيف - متوسط .. فيما سيحدث المد الأول عند 18:33 والمد الثاني عند الساعة 50:05 ..والجزر الاول عند الساعة 06:12 والجزر الثاني عند الساعة 46:23.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 26 18 75 45
دبي 27 19 70 35
الشارقة 28 16 70 30
عجمان 28 18 80 35
أم القيوين 27 15 80 40
رأس الخيمة 25 18 75 35
الفجيرة 28 20 55 30
العين 26 15 75 35
ليوا 25 16 80 40
الرويس 24 16 85 40
السلع 24 17 85 45
دلما 25 20 75 55
طنب الكبرى 26 21 80 50
طنب الصغرى 26 21 80 50
أبو موسى 26 21 80 50.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.