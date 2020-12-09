شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتعهد بالتدخل في دعوى تستهدف إلغاء تصويت 4 ولايات والان نبدء بالتفاصيل
وكتب الرئيس الجمهوري في تغريدة على تويتر "سنتدخل في قضية تكساس (بالإضافة إلى ولايات أخرى عديدة). هذه هي القضية الكبرى. بلادنا بحاجة إلى النصر!"
ولم يذكر ترامب أي تفاصيل عن طبيعة التدخل الذي يعد به في القضية، بما في ذلك ما إذا كانت حملته الرئاسية أو وزارة العدل الأمريكية هي التي ستتخذ الخطوة.
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