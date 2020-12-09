شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالجولان "إرهاب رسمي منظم" والان نبدء بالتفاصيل

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات هجمة الجيش الإسرائيلي على أبناء الجولان السوري العربي المحتل، مما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوفهم.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم: إن هذه الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تأتي في نطاق السياسات الممنهجة والإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة لمواصلة فرض الأمر الواقع القسري للاستيطان والضم والتهويد.

وحمّل الدكتور أبو علي المجتمع الدولي ومنظماته المعنية المسؤولية خاصة في التصدي لهذه الانتهاكات، مؤكداً ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية اللازمة وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وشدد الأمين العام المساعد على دعم الجامعة العربية الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وهو يتصدى للاحتلال الإسرائيلي ويتمسك بأرضه وهويته وعروبته وحقوقه المشروعة، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي مخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية سواء كانت في الجولان أو في الأرض الفلسطينية المحتلة.