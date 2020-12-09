شكرا لقرائتكم شرق المتوسط أوروبا تعد لعقوبات على تركيا.. وأردوغان يتوعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، عن مشاورات أوروبية حول إجراءات عقابية ضد مسؤولين وشركات تركية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استبق الأربعاء، عقوبات أوروبية مرتقبة بالتقليل من شأنها.

وقال إن تركيا ستواصل "الدفاع عن حقوقها" في شرق المتوسط.

وعشية القمة الأوروبية، أبدى أردوغان استعداد تركيا للحوار، غير أنه اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الصدق وبعدم الالتزام بوعوده.

وتنعقد قمة المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة، ويبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.

وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن تركيا تواصل عمليات التنقيب في شرق المتوسط بلا أي تغيير في سياساتها.

وحول علاقات تركيا مع الولايات المتحدة، أوضح أردوغان أنه سيتحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، عندما يتولى منصبه. ووصف علاقاته مع بايدن بأنها "جيدة".

وأثارت تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.