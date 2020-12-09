شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: الفترة الانتقالية عجزت عن تحقيق طموحات السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن: تعهد رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ببناء قوات مسلحة قومية بعيدة عن الجهوية ومحترفة تكرس جهدها لحراسة وحماية الوطن، وأن تظل هي قوة الشعب الأولى للدفاع عنه وحماية مكاسبه وثورته المجيدة.

وأقر البرهان، لدى مخاطبته الاربعاء، ختام العام التدريبي «تهارقا 4»، بأن الحكومة الانتقالية، أظهرت العجز الكامل وازدادت المعاناة بعد مرور عام كامل من تقلدها الأمور في البلاد. وأوضح أنه مضى عام على تكوين مجالس الفترة الانتقالية، وقد عجزت في تحقيق طموحات وتطلعات جماهير ثورة ديسمبر المجيدة، وقال إنه قد زادت معاناة المواطنين وازدادت أكثر بجائحة كورونا.

وقال البرهان، إن إنجاز السلام جاء كأحد أهم أهداف الثورة ومطلوبات الفترة الانتقالية الذي سيعالج جذور المشكلة السودانية، إلا أن ذلك يتطلب بذل الجهد والصبر والمحافظة عليه ودعمه وحمايته حتى يتنزل على أرض الواقع. ورحب بانضمام شركاء الكفاح المسلح وانخراطهم في بناء الجيش الوطني وتنمية الوطن، ودعا عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو للانضمام إلى السلام.

وشدد البرهان على أن فكرة إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاء بمبادرة من قوى إعلان «الحرية والتغيير» وتمت الإجازة والموافقة عليه في جلسة مشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء، وتم نشره في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان.

وأوضح البرهان مهام مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يقوم بمعالجة التباينات وتقريب وجهات النظر بين أجهزة ومكونات الحكم بالإضافة إلى خدمة المصالح العامة للدولة بما يساهم في نجاح وتعزيز مهام الفترة الانتقالية.

وأشار الى أن «هذا المجلس ليس لديه أي علاقة بمهام أجهزة الدولة السيادي والوزراء ولا يتدخل في عملهم»، ونبه الى أن المجلس «لا يلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع، وأشار الى أن كل الشركاء تم ترشيح عضويتهم والآن بصدد عمل لائحة لضبط أعمال المجلس».

ودعا البرهان شركاء الفترة الانتقالية لضرورة إكمال هياكل الدولة قبل احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال القادم وقيام المجلس التشريعي الذي يعبر عن الشعب السوداني بالإضافة إلى أنه يستند إلى قواعد راسخة بدءاً من المجالس المحلية حتى يستطيع المجلس التشريعي الذي يعبر عن صناع الثورة الحقيقيين من حراسة الثورة المجيدة. وقال البرهان: أنجزنا السلام كأحد أهم أهداف الثورة في السودان، وجدد العهد بأن يظل الجيش هو قوات الشعب الأولى في حماية حدوده وثورته، وشدد على ضرورة «بناء جيش قومي»، كما تعهد بأنه سيرد الحقوق لكل أفراد القوات المسلحة الذين فصلوا تعسفياً او بغيره.