شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يشارك في الكونجرس الآسيوي الـ30 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «الكونجرس الآسيوي الـ30» الذي عُقد الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي ومشاركة جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ورؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء وعبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالجهود التي يبذلها الاتحاد الآسيوي للتطوير المستمر ودعم كافة عناصر منظومة كرة القدم الآسيوية، والتي تتوافق مع رؤيته التطويرية، مؤكداً دعم اتحاد الإمارات لكرة القدم لكافة المشاريع التطويرية والمبادرات التي تخدم الكرة في آسيا.

وكان جدول اجتماع الجمعية العمومية بدأ بالمناداة على الحضور للتحقق من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجميعة العمومية واعتماد أجندة الكونجرس الـ30، والانتقال إلى الافتتاح مع كلمة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكلمة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما تم تعيين ثلاثة أعضاء لفحص عملية التصويت المتعلق بحضور الاجتماع، وتحديد الأعضاء الذين سيقومون بالتدقيق على محضر اجتماع الجمعية العمومية الـ29 والذي عقد في 6 إبريل 2019 بكوالالمبور، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير الاعتيادية الذي عقد يوم 4 يونيو 2019 في باريس.

واستعرض الكونجرس بعد الانتهاء من عملية التدقيق التقرير السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي تضمن جميع أنشطة عام 2019، إضافة إلى كل من التقرير المالي لعام 2019، ومراجعة الموازنة الحالية لعام 2020، والموافقة على إدخال اتحاد جزر ماريانا الشمالية لكرة القدم عضواً طبيعياً في الاتحاد الآسيوي ويحق له التصويت المباشر، كما تم عرض مقترحات لتعديل النظام الأساسي.

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