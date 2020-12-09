شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يؤكد محاربة الفساد بدفعة من القيادة السياسية وأجهزة الدولة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه تواجد اليوم باحتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد لإيصال رسالة إلى داخل وخارج البلاد لمواجهة الفساد بدفعة من القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية والرقابية، لما توضحه هذه الرسائل من الاهتمام بمواجهه الفساد والاتحاد ضده، مضيفا أن هناك العديد من الوسائل الداخلية لمكافحة الفساد، ألا وهى الاهتمام بتوزيع مواجهة قضايا الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية وكل أجهزة الدولة.

وأشار صبحى إلى أن هناك ورشة عمل ستنظمها الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى وزارة الشباب الرياضة، موضحا أن العمل الرياضى هو عمل عام مفتوح، قائلا: "وهو عمل أهلى وينبثق منه عمل تطوعى ومن الممكن أن تسمح للبعض أن يخرج عن الأطر الشرعية لذلك التوعية هى واجب وزارة الشباب".

وشارك فى الاحتفال، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بجانب عدد كبير من الوزراء و الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، ومحمد الباز رئيس مجلس تحرير الدستور، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من الشخصيات العامة.