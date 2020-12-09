شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القومى لحقوق الإنسان": مكافحة الفساد تسهم فى خفض معدلات الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بخالص الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على ما وصفه بـ"دورها المشرف" فى مكافحة الفساد وحماية ما تحققه الدول من منجزات للمجتمع.

وأضاف محمد فايق، خلال كلمة له فى احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن الفساد يمس حقوق الإنسان فى كل عناصرها خصوصا المساواة بين الناس، مشيرا إلى نجاح الدولة فى استرداد بعض الأموال التى تم تهريبها.

وأشار محمد فايق إلى أن الفساد من شأنه التأثير على القطاع الاقتصادى ويرهق خزانة الدولة ويؤثر على عدالة التوزيع والفقر واتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ويقود إلى التشكيك فى فعالية القانون، مشيرا إلى الجهود التى تقوم بها الدولة فى ملف استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات والتى من شأنها مكافحة الفساد.

وأشاد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالوسائل التى تقوم بها الدولة فى إطار مكافحة الفساد التى أسهمت فى تقليل معدلات الفقر للمرة الأولى ويعطينا الأمل فى القضاء على الفقر فى مصر قضاء مطلقا بحلول 2030.