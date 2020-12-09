وزير الاتصالات: مستمرون فى مكافحة الفساد وسننتصر عليه بالعلم والتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحقق بشكل كامل دون الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأنه يمكن من خلال هذه الوسائل التقنية الحديثة حوكمة العمل الحكومى وميكنة الإجراءات الحكومية بشكل كامل للمواطن دون الذهاب إلى الأماكن الحكومية.

وأضاف طلعت، خلال احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن حوكمة العمل الحكومى بدأت بالفعل عن طريق المنصات الرقمية، وأن الدولة اليوم لديها مجموعة من الخدمات الحكومية المميكنة تسعى الدولة إلى زيادتها بشكل تدريجى، مؤكدا فى رسالة وجهها فى اليوم العالم لمكافحة الفساد "مستمرون فى مكافحة الفساد وسننتصر عليه بالعلم والتكنولوجيا".