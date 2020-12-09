شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشيد بتحقيق مصر نجاحات وإنجازات اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في باريس، أنجل جوريا، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استهل اللقاء بالتعبير عن إشادة المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بما حققته مصر من نجاحات وإنجازات اقتصادية شهدت لها كافة الجهات الدولية المختصة.

وأوضح أن استمرار مصر بذلك الأداء سيجعلها منارة جاذبة للاستثمارات وقطب للتنمية في محيطها الاقليمي بل والعالم.

وفي هذا السياق اكد الرئيس ان النجاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر ما كان لها ان تتحقق بدون الدعم الكبير من قبل الشعب المصري العظيم الذي ساهم بشكل مباشر في مساندة ارادة الدولة لتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي وتسجيل تلك المؤشرات الايجابية، وهو الامر الذي يمثل دافعاً محفزاً للدولة للاستمرار في العمل وجهود التنمية في كافة المجالات ومناحي الحياة لتوفير مستقبل افضل للاجيال الحالية والقادمة.

وتناول اللقاء كذلك بحث مسيرة التعاون المثمر بين مصر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تم استعراض أبرز مجالات العمل مع مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، والتي تشمل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والحوكمة العامة، والاستقرار الاقتصادي والمراقبة والإصلاح الهيكلي، والتنمية المستدامة، والإحصاءات والمتابعة.