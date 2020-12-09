استقبال 211 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية.

وأكد "الهجان"، في تصريحات صحفية اليوم، أن إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وصلت حتى اليوم الأربعاء إلى 211689 طلبًا، كما جرى تحصيل مليار و191 مليون و950 ألف جنيه.