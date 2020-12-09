نابل تسجّل 80 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أفادت الادارة الجهوية للصحة بنابل بأنه تم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بالجهة إلى 6839 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة وتتوزع الاصابات على المعتمديات التالية كالآتي: نابل 12 إصابة بني خيار 6 الحمامات 12 قربة 3 قرمبالية 12 بوعرقوب 2 منزل بوزلفة 3 منزل تميم 7 بني خلاد 12 سليمان 7 الهوارية 4 كما سجلت الإدارة إرتفاعا في عدد الوفيات بـ197 حالة، بعد أن تم تسجيل 192 حالة بتاريخ يوم 5 ديسمبر الحالي. التفاصيل :

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