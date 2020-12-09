آخر فرصة للسعوديين.. موعد غلق التقديم بوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية

تنتهي المهلة المحددة، للتقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" بالمملكة العربية السعودية، غدًا الخميس 10 ديسمبر2020، بعدما أعلنت السبت الماضي 5 ديسمبر 2020، فتح باب التسجيل على عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة.

ويوفر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، وظائف عسكرية على رتب "وكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي" للرجال، والتي بدأ التقديم عليها اليوم الموافق السبت الماضي الموافق

5 ديسمبر 2020- و20 ربيع ثاني 1442هـ، وحتى غدًا الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر2020- و25ربيع ثاني1442هـ.

ويخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض 22 محافظة، بالإضافة لمدينة الرياض، حيث وحّد عمل 62 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طواري موحد هو 911.



رابط التقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية

ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية "911"، تسجيل البيانات المطلوبة، على رابط بموقع أبشر للوظائف من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

يذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية بعد منطقة مكة المكرمة، أعلن عن قيام معرض تعريفي للخدمات التي يقدمها ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي والمقام على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض، من يوم 28 نوفمبر الماضي والمستمر حتى يوم 12 ديسمبر الحالي.