فلسطين تسجل 1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم تسجيل 1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل 23 وفاة و1636 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في البلاد بلغت 76.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.4%، ونسبة الوفيات 0.8% من

مجمل الإصابات.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع إلى 68.2 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 68 مليونا و225 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب

من 44 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و556 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافا