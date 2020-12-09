الأمم المتحدة: العالم لا يزال متجهاً نحو احترار مناخي رغم الجائحة

سيف اليزيد - حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن العالم ما زال متجهاً نحو ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية على الرغم من انخفاض الانبعاثات بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك بعيدًا عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

إذ إنه، وبعد الوصول إلى رقم قياسي في عام 2019، ستنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 7% في عام 2020 مع إغلاق جزء من الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمة الصحية. لكن هذا لن يكون له، وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، "سوى تأثير ضئيل" على المدى الطويل على تغير المناخ.

وقالت الأمم المتحدة إنه للمحافظة على الأمل باحترار مناخي لا يتجاوز درجة مئوية ونصف الدرجة ينبغي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 7,6% سنويا بين العامين 2020 و2030.

وزادت هذه الانبعاثات بمعدل وسطي نسبته 1,5% سنويا خلال العقد الأخير وصولا إلى مستوى قياسي العام 2019 (59,1 جيغاطن أي بزيادة 2,6% عن 2018).

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