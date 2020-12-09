بعد سلسلة من جرائم القتل … إقالة 14 ضابطا في قاعدة ”فورت هود“ الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 04:17 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 4:02 مساءً

أقال الجيش الأميركي 14 ضابطا بمناصب قيادية في قاعدة ”فورت هود“ الأميركية بعد الكشف عن قيامهم بالعديد من جرائم القتل التي صدمت الولايات المتحدة الأميركية.

وبعد وقوع 5 جرائم قتل على الأرجح في 2020، اكتسبت هذه القاعدة العسكرية الواسعة التي تعد مقر الكثير من الوحدات المنتشرة في ساحات حرب، سمعة على أنها أخطر موقع في الولايات المتحدة.

ودفع الغضب الذي أثاره مقتل الجندية فانيسا غيلن (20 عاما) التي فقدت في 22 ابريل، بعد تعرضها لتحرش جنسي، وزير سلاح البر رايان مكارثي إلى أن يطلب من محققين مستقلين بينهم قاض سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وقاضٍ عسكري سابق، تقريرا مفصلا عن الوضع في ”فورت هود“.

وكانت فانيسا غيلن قد أخبرت عائلتها، أنها لا تثق في تراتبية القيادة العسكرية للتأكد من متابعة شكوى التحرش الجنسي، وشكك أقاربها علنا في رغبة الجيش في التحقيق في اختفائها إلى أن تم العثور على جثتها المقطعة في 30 حزيران/يونيو.

في اليوم نفسه، انتحر الجندي آرون ديفيد روبنسون، المشتبه به الرئيسي في القضية، بعد مواجهة مع الشرطة المحلية.

من جهة أخرى، اعتبر جندي آخر يدعي غريغوري سكوت موراليس فارا بعد اختفائه في 2019 على الرغم من وجود أدلة تشير إلى حدوث عمل إجرامي.

وعثر على رفاته في حزيران/يونيو الماضي، أي بعد 10 أشهر عندما كان المحققون يبحثون عن فانيسا غويلن، ويبدو أنه قُتل بالرصاص.

وقال رايان مكارثي مقدما نتائج التقرير الثلاثاء: ”أجبرتنا وفاة فانيسا غيلين المأسوية وسلسلة من المشاكل الأخرى في فورت هود على التدقيق في أنظمتنا وسياساتنا وأنفسنا“، مضيفا أن ”الأمر لا يتعلق بالأرقام بل بالقدرة على امتلاك ما يكفي من اللباقة الإنسانية لإظهار تعاطف مع فرقنا واهتمام بالمصالح المثلى لجنودنا“.

وأفاد التقرير بأن قاعدة فورت هود تسجل معدل جريمة أعلى بكثير من غيرها من حيث جرائم القتل والشروع في القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي والسرقة وتعاطي المخدرات. كذلك حالات الانتحار والغياب هي أكثر بكثير من أي مكان آخر.

وخلص التقرير، إلى أن قيادة القاعدة غير فعالة الأمر الذي أدى إلى عدم كفاية التحقيقات في قضايا الاختفاء، وتضيف الوثيقة أن عدم استجابة القيادة العسكرية أدى إلى ”بيئة تسمح بالاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي“.

واستنادا إلى هذا التقرير، أمر مكارثي بإقالة 14 ضابطا رفيع المستوى من بينهم جنرالان بما في ذلك نائب قائد القاعدة الذي كان مسؤولا عن العمليات عندما كان القائد الحالي للقاعدة يعمل في العراق.