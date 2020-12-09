شكرا لقرائتكم خبر عن رفض طعن الجمهوريين في فوز بايدن ببنسلفانيا والان مع التفاصيل

الأربعاء 9 ديسمبر 2020 رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الطعن الذي تقدم به الجمهوريون على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في بنسلفانيا مطالبين بإلغاء ما يصل إلى 2.5 مليون بطاقة اقتراع بالبريد في الولاية.

ورفضت المحكمة في أمر موجز طلبا من عضو الكونغرس الأمريكي مايك كيلي، حليف ترامب، وجمهوريين آخرين من بنسلفانيا رفعوا دعوى قضائية بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، بحجة أن توسع الولاية في التصويت بالبريد عام 2019 غير قانوني بموجب قانون الولاية.

كانت هذه تفاصيل خبر رفض طعن الجمهوريين في فوز بايدن ببنسلفانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.