"داعش" يستهدف بئرين نفطيين في كركوك بالعراق

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

أفادت مصادر بشركة نفط الشمال بكركوك بأن تنظيم داعش استهدف فجر اليوم الأربعاء بئرين نفطيين بعبوات ناسفة في حقل خباز النفطي غربي مدينة كركوك شمال بغداد.



وأوضحت المصادر، أن "عناصر من تنظيم داعش قاموا فجر اليوم بتفجير بئرين نفطيين ضمن حقل خباز النفطي، أحد أكبر حقول شركة نفط كركوك، وأن النيران اندلعت وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف في سماء المنطقة".

وأضافت أن القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني هرعت إلى الحقل، الذي يصل إنتاجه إلى قرابة 20 ألف برميل يوميا.

ورجحت المصادر أن تستغرق عمليات إخماد الحرائق عدة أيام.