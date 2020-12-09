- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صحة دبي تستعرض برنامج "الرأي الطبي الثاني" بمعرض جيتكس والان مع التفاصيل
الأربعاء 9 ديسمبر 2020
تستعرض هيئة الصحة في دبي، خلال مشاركتها بفعاليات معرض جيتكس للتقنية 2020
برنامج “الرأي الطبي الثاني” ضمن تجربة دبي الصحية، والتي تهدف الى تلبية احتياجات المرضى القادمين للعلاج في إمارة دبي وتمكينهم من الوصول الى أفضل الخبرات الطبية في دبي والحصول على الاستشارات الطبية المتعلقة بحالتهم المرضية.
وأكد محمد المهيري مدير إدارة السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي على أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتوفير تجربة استشفاء متميزة للمرضى القادمين من الخارج، وتزويدهم بطريقة سهلة وفعالة للحصول على رؤية واضحة حول حالتهم المرضية من خلال مراجعة التقارير الطبية والتحقق من التشخيص الطبي، واقتراح خطط العلاج المناسبة لهم والطرق البديلة التي يوفرها القطاع الطبي في دبي.
وأشار المهيري الى إمكانية الاستفادة من هذه الخدمة التي يقدمها أعضاء تجربة دبي الصحية، والحصول على الرأي الطبي الثاني في غضون يومين من خلال زيارة موقع تجربة دبي الصحية dxh.ae ، حيث يمكن للمريض الدخول إلى الموقع وإعداد حساب خاص به، والتقديم على هذه الخدمة حيث يتيح الموقع الإلكتروني تقديم التقارير الطبية واختيار الاختصاص المطلوب.
وقال المهيري ان خدمة “الرأي الطبي الثاني” المجانية تغطي سبعة تخصصات رئيسية هي: طب النساء والولادة، وطب العظام، والاخصاب، وأمراض القلب، وجراحة الأعصاب، وطب السرطان وعلم الأورام، وطب وعلاج أمراض المسالك البولية.
وأكد على وجود فريق طبي من المختصين والاستشاريين من ذوي الخبرة العالية بمختلف التخصصات الطبية التي يوفرها البرنامج، حيث يتم تقديم الرأي الطبي الثاني بعد الاطلاع على السجلات الطبية للمريض وما تتضمنه من تفاصيل للحالة المرضية، مشيراً الى الخصوصية والسرية الكاملة لمعلومات المرضى بحيث لا تتم مشاركة تقاريرهم الصحية إلا مع الطبيب المختص المعني بالحالة المرضية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة دبي تستعرض برنامج "الرأي الطبي الثاني" بمعرض جيتكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.