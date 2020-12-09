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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تحذر مرضى الحساسية من الحصول على لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حذر ستيفن بويس المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الأفراد الذين لديهم تاريخ "مرضى ملحوظ " من ردود الفعل الخاصة بالحساسية، من الحصول على لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا، بعدما ظهرت أعراض على شخصين ممن حصلوا على اللقاح.
أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.
وقالت الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إن اللقاح، الذي يوفر حماية بنسبة 95 في المئة، آمن للاستخدام على نطاق واسع.
ويمكن البدء خلال أيام في منح اللقاح للفئات الأكثر احتياجا له، مثل المسنين في دور الرعاية.
وطلبت المملكة المتحدة بالفعل 40 مليون جرعة، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، حيث يحصل كل شخص على جرعتين.
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