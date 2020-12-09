شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يقتل 15 ألف أمريكي في أسبوع واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك-رويترز

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة 15 مليوناً، الثلاثاء، فيما اقتربت الأجهزة التنظيمية من الموافقة على لقاح للوقاية من «كوفيد- 19»، مما يعطي الأمل في إبطاء تفشي جائحة أودت بحياة 15 ألف أمريكي في الأسبوع الماضي وحده.

وأدى تسجيل عدد قياسي من الإصابات في ثلاث ولايات على الأقل، أريزونا وألاباما وأوهايو، إلى زيادة إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة إلى ما يربو على 15 مليوناً، بحسب إحصاء «رويترز» لبيانات الولايات والمقاطعات.

وفي ظل عدم ظهور أي مؤشر على تباطؤ تفشي الفيروس، يدق كبار مسؤولي الصحة مرة أخرى ناقوس الخطر بشأن زيادة انتشار الفيروس عندما يتجمع الناس في عطلة نهاية العام.

وقال خبير الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي في قمة افتراضية، الثلاثاء: «نحن في فترة صعبة للغاية».

وفي نبأ يبعث على التفاؤل، تخطت شركة «فايزر» عقبة أخرى، عندما أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وثائق لم تطرح تساؤلات جديدة حول سلامة أو فاعلية اللقاح الذي طورته مع شركة «بيونتيك» الألمانية.

وجرى إعداد الوثائق قبل اجتماع لجنة من المستشارين الخارجيين، الخميس، لمناقشة ما إذا كان ينبغي توصية إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بترخيص الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر».

وقد يمثل ذلك فرصة لالتقاط الأنفاس في المستشفيات التي تعالج الآن عدداً قياسياً من مرضى «كوفيد- 19» بلغ 101498 حتى الاثنين، بزيادة 16 في المئة خلال أسبوع. ومن المتوقع أن يكون عمال الرعاية الصحية بين أوائل من يتلقون اللقاح إذا حصل على ترخيص الاستخدام الطارئ.

ويتوقع مسؤولو الصحة إعطاء الضوء الأخضر السريع مما يمكن الولايات المتحدة من الانضمام لبريطانيا، التي أصبحت أول دولة غربية تبدأ في حملة تطعيم جماعي بلقاح «فايزر».