شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس وزراء مولدوفا بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز أصيب رئيس وزراء مولدوفا إيون تشيكو بفيروس «كورونا» المستجد، حسبما أعلن بوريس هاريا مستشار رئيس الوزراء، مساء الثلاثاء، على «فيسبوك». وأضاف المستشار: «رئيس الوزراء سيدير الحكومة عن بعد».

وعقد تشيكو اجتماعاً مع الرئيس المنتهية ولايته إيجور دودون ورئيسة البرلمان زينايدا جريتشاني، الاثنين. وسجلت مولدوفا التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 مليون نسمة 119204 حالات إصابة و2460 وفاة بالفيروس.

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