شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل خمسة في تحطم هليكوبتر بجبال الألب الفرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب سادس في حالة حرجة في جبال الألب الفرنسية، الثلاثاء، بعد تحطم طائرة هليكوبتر.

وقالت السلطات المحلية، إن الطائرة كانت تقل أفراد طاقم إنقاذ جوي في مهمة تدريب عندما سقطت من على ارتفاع 1800 متر. وتمكن قائد الطائرة من الخروج وإرسال استغاثة. وكانت الطائرة تقل طياراً آخر، واثنين من مشغلي الروافع، واثنين من عمال الإنقاذ في المناطق الجبلية.

وقالت مقاطعة سافوا، في بيان، إنها أرسلت ثلاث طائرات هليكوبتر، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى موقع الحادث بسبب الضباب، بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول الاقتراب من الموقع براً. وقال مكتب حوادث الطيران في فرنسا في بيان منفصل إنه بدأ تحقيقاً وسيرسل فريقاً إلى الموقع.

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