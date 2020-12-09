شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف ثعبان نادر قزحي الألوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

اكتشاف علماء من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان ومعهد البيئة والموارد البيولوجية في أكاديمية فيتنام للعلوم والتكنولوجيا٬ ثعباناً نادراً لم يتم اكتشافه من قبل قزحي الألوان، مغطى بمقاييس صغيرة تترك جلده مكشوفاً ولا يوجد في عينيه مستقبلات ضوء ساطعة مما يوحي بأنه زاحف يختبئ، وله ظهر أرجواني داكن وأسود، مع جانب سفلي بني غامق ولون تقزح قوي في جميع أنحاء جسمه بالكامل.

وتم العثور على الثعبان الذي أطلق عليه Achalinus zugorum على طريق صغير من الحصى بالقرب من قرية صغيرة وهو النوع الوحيد المعروف من نوعه، وقد جمع الفريق العينة قبل ستة أشهر، على الرغم من إعلانهم في 7 ديسمبر، ولم يتمكنوا من العثور على المزيد من هذا النوع منذ ذلك الحين.

وقال ترونج نجوين، نائب مدير معهد البيئة والموارد البيولوجية في أكاديمية فيتنام للعلوم والتكنولوجيا: «خلال 22 عاماً من مسح الزواحف في فيتنام، تم جمع ستة ثعابين فردية الحجم فقط، هذا واحد من أكثر مجموعات الزواحف التي لم يتم تحديد نوعها، والتي ستتم فهرستها».