المغرب يطرح سندات دولية لاقتراض 3 مليار دولار

أعلن المغرب، اليوم الأربعاء 8 دجنبر، عن طرح سندات بالسوق الدولية، لاقتراض مبلغ يناهز 3 مليار دولار، ستتم على 3 دفعات، وفق ما أكدته وزارة المالية.

وتتعلق الدفعة الأولى من هذه السندات والتي حدد لها أجل 7 سنوات، بمبلغ 750 مليون دولار، مع معدل عائد يبلغ 2.412 بالمائة، فيما يصل مبلغ الدفعة الثانية 1 مليار دولار، مع أجل استحقاق يناهز 12 سنة، في حين تهم الثالثة مبلغ 1.25 مليار دولار، مع مدة أجل استحقاق يصل إلى 30 عاما.

وأفاد المصدر ذاته، بأن هذه العملية، التي يشرف عليها وزير المالية، محمد بن شعبون، جددت اتصال المملكة بالمستثمرين الأمريكيين، كما ستمكن من تنويع مصادر التمويل، وحضي هذا الطرح الذي عرض على مستثمرين رفيعي المستوى، لاسيما مديري الصناديق والصناديق المعاشات التعقاعدية، بقبول إيجابي، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأوربا وآسيا والشرق الأوسط.