مشروع قانون لوضع صورة مارادونا على عملة نقدية

تقدمت سناتورة أرجنتينية بمشروع قانون للكونغرس الأرجنتيني، يهدف إلى تكريم أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، من خلال طبع صورته على ورقة نقدية.

وطلبت السناتورة الأرجنتينية، نورما دورانجو، في مشروع القانون، وضع صورة أسطورة بلادها، الراحل مارادونا، على ورقة الألف بيزو.

ويقترح مشروع القانون وضع وجه مارادونا من جانب، وصورة ليده، التي سجل بها هدفه التاريخي في شباك إنجلترا في كأس العالم 1986 من الجانب المقابل.

وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، في 25 نونبر الماضي، عن عمر 60 سنة، نتيجة إصابته بسكتة قلبية.