شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو ترد على اتهام الدنمارك لمواطن روسي بالتجسس والان نبدء بالتفاصيل

قالت السفارة الروسية في الدنمارك اليوم الأربعاء إنها تعتبر توجيه اتهامات بالتجسس لمواطن روسي "خطأ" وتتوقع تبرئته. وكان المدعي العام الدنماركي قد قال اليوم إن مواطنا روسيا يقيم بالدنمرك اتُهم بالتجسس للاشتباه في تقديمه معلومات عن تكنولوجيا الطاقة الدنماركية لجهاز المخابرات الروسي.

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو ترد على اتهام الدنمارك لمواطن روسي بالتجسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.