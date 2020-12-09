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1313 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم عن 1313 إصابة جديدة بفيروس المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 180,150 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 598 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 789 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 161,084 حالة.

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