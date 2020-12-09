شكرا لقرائتكم خبر عن 1313 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 598 حالة.
وأشارت الوزارة إلى شفاء 789 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 161,084 حالة.
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