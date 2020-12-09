منتخب جديد ينضم للاتحاد الآسيوي بكرة القدم

وترأسَ الاجتماع الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبحضور السيد جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وممثلي الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية.

وشهدَ الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع، وأبرزها المصادقة على محضر كونغرس الاتحاد الاسيوي العادي في كوالالمبور، وكونغرس الاتحاد الاسيوي غير العادي في باريس، والاطلاع على تقارير اللجان العاملة والمصادقة على بيانات التدقيق المالي لعام 2019.



كما تمت المصادقة على الميزانية المعدلة لعام 2020 ، والتصويت على مقترحات التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومناقشة اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي من كونغرس الاتحاد الآسيوي.

وشهدَ الاجتماع، ايضاً، النظر في المقترحات المقدمة من قبل الاتحادات الأعضاء وأعضاء المكتب التنفيذي.

كما تم التصويت على قبول اتحاد جزر ماريانا الشمالية لكرة القدم بصفة عادية عضواً في الإتحاد الآسيوي.

