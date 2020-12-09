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منتخب جديد ينضم للاتحاد الآسيوي بكرة القدم

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2020-12-09 | 13:25

منتخب جديد ينضم للاتحاد الآسيوي بكرة القدم

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شاركَ رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، صباح اليوم الاربعاء، في الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بُعد" كسابقة تاريخية بسبب ظروف جائحة (كوفيد19).
وترأسَ الاجتماع الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبحضور السيد جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وممثلي الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية.

وشهدَ الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع، وأبرزها المصادقة على محضر كونغرس الاتحاد الاسيوي العادي في كوالالمبور، وكونغرس الاتحاد الاسيوي غير العادي في باريس، والاطلاع على تقارير اللجان العاملة والمصادقة على بيانات التدقيق المالي لعام 2019.


كما تمت المصادقة على الميزانية المعدلة لعام 2020 ، والتصويت على مقترحات التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومناقشة اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي من كونغرس الاتحاد الآسيوي.

وشهدَ الاجتماع، ايضاً، النظر في المقترحات المقدمة من قبل الاتحادات الأعضاء وأعضاء المكتب التنفيذي.

كما تم التصويت على قبول اتحاد جزر ماريانا الشمالية لكرة القدم بصفة عادية عضواً في الإتحاد الآسيوي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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