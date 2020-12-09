منتخب جديد ينضم للاتحاد الآسيوي بكرة القدم

2020-12-09 | 13:25
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شاركَ رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، صباح اليوم الاربعاء، في الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بُعد" كسابقة تاريخية بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وشهدَ الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع، وأبرزها المصادقة على محضر كونغرس الاتحاد الاسيوي العادي في كوالالمبور، وكونغرس الاتحاد الاسيوي غير العادي في باريس، والاطلاع على تقارير اللجان العاملة والمصادقة على بيانات التدقيق المالي لعام 2019.
كما تمت المصادقة على الميزانية المعدلة لعام 2020 ، والتصويت على مقترحات التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومناقشة اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي من كونغرس الاتحاد الآسيوي.
وشهدَ الاجتماع، ايضاً، النظر في المقترحات المقدمة من قبل الاتحادات الأعضاء وأعضاء المكتب التنفيذي.
كما تم التصويت على قبول اتحاد جزر ماريانا الشمالية لكرة القدم بصفة عادية عضواً في الإتحاد الآسيوي.
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