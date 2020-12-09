وزير الداخلية يستجيب لنداء أهالي الكرادة بحماية المنطقة من الخارجين على القانون

قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، الاستجابة لنداء أهالي الكرادة بحماية المنطقة من الخارجين على القانون.
وأضاف أن "المؤتمر حضره قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي ووكلاء الوزارة، وقائد الشرطة الاتحادية، ومديري المرور والدفاع المدني والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى وضباط هيئة ركن القيادة ومدراء مراكز الشرطة والنجدة".
وأوضح المكتب، أن "المؤتمر ناقش عدداً من المواضيع المهمة التي من شأنها الارتقاء بالواقع الأمني بما يضمن أمن واستقرار العاصمة بغداد".
وشدد الغانمي، بحسب البيان، على" أهمية أداء الواجبات الأمنية وفق السياقات الصحيحة والقانونية مع مراعاة الجانب الإنساني، وفرض القانون، وحفظ هيبة الدولة، مستجيباً لنداء أهالي منطقة الكرادة في حماية منطقتهم من الخارجين على القانون، والمتجاوزين على الذوق والأعراف الدينية والاجتماعية".
وأشار البيان، إلى أن "الغانمي، أجرى بعدها جولة تفقد خلالها اقسام واروقة القيادة ومركز العمليات الأمني المتطور الذي اُفتتح حديثاً"، مطالباً القادة والآمرين والحضور بـ" بذل المزيد من اجل خدمة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في العاصمة بغداد".
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