وزير الداخلية يستجيب لنداء أهالي الكرادة بحماية المنطقة من الخارجين على القانون

وذكر مكتب الغانمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "وزير الداخلية زار، اليوم، مقر قيادة عمليات بغداد، وعقد فور وصوله مؤتمراً امنياً على قاعة الشهيد اللواء الركن عبد الحسين التميمي".

وأضاف أن "المؤتمر حضره قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي ووكلاء الوزارة، وقائد الشرطة الاتحادية، ومديري المرور والدفاع المدني والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأخرى وضباط هيئة ركن القيادة ومدراء مراكز الشرطة والنجدة".



وأوضح المكتب، أن "المؤتمر ناقش عدداً من المواضيع المهمة التي من شأنها الارتقاء بالواقع الأمني بما يضمن أمن واستقرار العاصمة بغداد".

وشدد الغانمي، بحسب البيان، على" أهمية أداء الواجبات الأمنية وفق السياقات الصحيحة والقانونية مع مراعاة الجانب الإنساني، وفرض القانون، وحفظ هيبة الدولة، مستجيباً لنداء أهالي منطقة الكرادة في حماية منطقتهم من الخارجين على القانون، والمتجاوزين على الذوق والأعراف الدينية والاجتماعية".



وأشار البيان، إلى أن "الغانمي، أجرى بعدها جولة تفقد خلالها اقسام واروقة القيادة ومركز العمليات الأمني المتطور الذي اُفتتح حديثاً"، مطالباً القادة والآمرين والحضور بـ" بذل المزيد من اجل خدمة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في العاصمة بغداد".