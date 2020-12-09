رئيس الجمهورية والفتلاوي يبحثان تهيئة الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، مع رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي تهيئة الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "صالح استقبل، اليوم، في قصر السلاح ببغداد الفتلاوي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد".
وأضافت أن "الجانبين أكدا على ضرورة توفير الامن والاستقرار، وتهيئة الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة، والعمل على تعزيز الوضع الاقتصادي في البلد ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا".
وأضافت أن "الجانبين أكدا على ضرورة توفير الامن والاستقرار، وتهيئة الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة، والعمل على تعزيز الوضع الاقتصادي في البلد ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا".
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