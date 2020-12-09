شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سوريين في الجولان بغاز إسرائيلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد أقل من 24 ساعة من مطالبة الرئيس الإيراني حسن روحاني، النظام السوري بمواجهة إسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة، أفادت مصادر موثوقة، أن حالة تأهب سادت يوم اليوم (الأربعاء) في المنطقة الحدودية في الجولان.

وكانت وسائل إعلام النظام السوري أعلنت في وقت سابق إصابة عدد من أهالي الجولان جراء اعتداءات من القوات الإسرائيلية بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وأوضحت أن الأهالي انتشروا في أراضيهم رفضاً لإقامة التوربينات الهوائية على ممتلكاتهم الزراعية.

وكان روحاني دعا النظام السوري إلى مواجهة إسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة، وأكد دعم طهران المستمر لدمشق، وذلك خلال استقباله وزير خارجية النظام السوري الجديد فيصل المقداد في طهران أمس (الثلاثاء).

وبحسب ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت، فإن روحاني أكد الوقوف إلى جانب سورية حكومةً وشعباً كحليف استراتيجي. كما أكد، خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن مواجهة «المحتلين والإرهاب هدف مشترك»، لتحرير جميع الأراضي المحتلة بما فيها الجولان .